Le Festival RenaissanceS à Bar-le-Duc attaque sa 26ème édition

Le festival RenaissanceS de la ville de Bar-le-Duc en est maintenant à sa 26e édition, et prendra les rues un week-end durant, les 5, 6 et 7 juillet 2024. Avec une programmation pointue et une scène musicale de qualité, c’est un rendez-vous qui allie un regard artistique fort et un esprit festif.

Les propositions artistiques sont multiples, et permettront aux festivaliers et festivalières de découvrir des spectacles de disciplines variées, avec une petite dominante de danse et de cirque pour cette édition. On note particulièrement la présence de MOON – Cabinet de curiosités lunaires de la Cie Barks, qui peut être vu comme une exposition acrobatique, une œuvre en plusieurs agrès qui sont autant de tableaux que le public peut découvrir en passant de l’un à l’autre, et qui ont pour point commun de jouer avec la gravité. C’est une installation-spectacle pleine d’imagination. On aura également le plaisir d’y voir l’excellent OBAKE du Collectif Maison Courbe, un spectacle inclassable qui emprunte à l’acrobatie et au théâtre du geste, un peu au clown également, et qui est réécrit et adapté pour chaque lieu traversé. Deux personnages énigmatiques, à la fois très souples et très casse-cous, explorent leur environnement, poétisant tout ce qui les entoure. Une autre proposition de cirque à retenir est Damoclès du Cirque Inextrémiste, un spectacle participatif fondé sur des équilibres utilisant des bouts de bois.

Des spectacles et du son de qualité

Les autres spectacles programmés ne déméritent pas en termes de qualité, et on retrouve quelques grands noms du théâtre de rue, comme la CIA qui vient présenter Je hais les gosses, grinçant et irrévérencieux. Il n’y aura pas, cependant, que des spectacles. Ainsi, Chamôh et Oisôh, de la Cie Paris Bénarès, sont des marionnettes géantes en déambulation dans l’espace public. Elles font toujours leur effet là où elles passent. Dans l’espace dédié à la famille, la Cie Moso sera présente avec l’installation participative Morphosis, une performance de construction qui vise à assembler au fil des jours une structure en bambou que le public peut ensuite escalader. Sur la scène musicale, des groupes aux sonorités variées viendront faire vibrer les soirées : Colt, un duo électro-pop, partagera l’affiche avec JeanneTo, aux sonorités plutôt eurodance pop, ainsi que 2PanHeads, qui mélange sans chichis électro-house et punk-rock pour un résultat sans concessions. De quoi faire la fête jusque tard.

Mathieu Dochtermann