« Time to tell » de David Gauchard et Martin Palisse

Un solo sur-mesure taillé par le metteur en scène David Gauchard pour Martin Palisse, en forme de récit de vie hautement sensible.

Le cirque existe par sa superbe, et sa capacité à poétiser l’exploit, le surhumain, le corps en puissance. C’est une tout autre histoire d’en livrer les failles, les histoires cachées, en décalage avec les idées reçues. C’est ce que fait Martin Palisse, artiste reconnu dans le domaine du jonglage et directeur du pôle cirque de Nexon à travers ce solo, qui dévoile un aspect de sa vie, fondateur mais généralement tu : son rapport avec sa maladie, la mucoviscidose. Le public, disposé en proximité de l’artiste, est à l’écoute de son récit qui ne cache rien des réalités, et des difficultés à traverser dès l’enfance. Tout en jonglant, Martin Palisse nous fait entrer dans son monde, éloigne le mauvais œil, manipule la vie, la mort, la notion de temps, de résilience, pour une parenthèse époustouflante de sincérité.

Nathalie Yokel