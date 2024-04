Sono io ? des Ronaldo père et fils

Sono io ?, c’est le dernier-né des spectacles d’une famille de cirque qui a de la bouteille… et qui en joue. Avec sensibilité, deux générations de Ronaldo, le père et le fils, essaient de trouver une manière de partager la scène, entre respect de l’autre et désir de briller.

C’est une mise en abîme, un spectacle de la maturité autant que de la jeunesse, de ce qui est en train de passer et de ce qui commence tout juste. Sous le chapiteau, on s’installe face au père, dans sa baignoire. Habite-t-il là ? Son linge sèche sur des cordes, son vieil enregistreur à bandes lui passe les applaudissements de ses succès passés. On le dirait prisonnier de ses souvenirs autant que du lieu. Arrive son fils, jeune, plein d’allant, venu le saluer. Comment exister l’un par rapport à l’autre, l’un avec l’autre ? L’expérience contre la modernité, le remplacement d’une génération par une autre, les rapports père-fils, tout cela est convoqué, mais le traitement est avant tout celui de l’humour : Danny Ronaldo est d’abord un clown poétique, même s’il est aussi un musicien multi instrumentiste et qu’il démontre des talents de jongleur et d’équilibriste. Son fils Pepijn ajoute à ce cocktail la maîtrise de disciplines plus physiques, avec un beau numéro de sangles.

Comment l’amour filial peut-il s’accommoder de l’ego de l’artiste ?

Tout le spectacle fonctionne sur la dynamique de cette relation particulière où le père est déchiré entre le désir irrépressible de continuer à tenir la vedette, et la fierté qu’il éprouve à voir son fils capable de captiver une audience, sentiment qui le pousse à lui céder la place tout en lui transmettant son savoir-faire. C’est ce rapport dialectique entre vanité et effacement qui sous-tend le comique psychologique et de situation subtil qu’on trouve dans Sono io ?, en même temps que des gags plus physiques ne sont pas exclus. Intelligemment équilibré entre intime et spectaculaire, contemporanéité et tradition, ce spectacle réflexif et doux-amer est une rareté.

Mathieu Dochtermann