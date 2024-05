Du 16 au 27 juin 2024, la 19e édition du Festival des Cultures juives propose une trentaine d’événements pluridisciplinaires, avec comme fil conducteur l’oralité. Un foisonnement de paroles et une multitude de gestes artistiques exigeants, éclectiques et généreux.

Avec les réseaux sociaux, on parle de plus en plus, de manière exacerbée, simplificatrice, voire violente, et on se parle de moins en moins, en étant à l’écoute, à l’inverse d’un soi-disant apaisement de façade. Le thème de cette année, « Paroles », qui fait écho à une féconde culture du débat, est justement une belle invitation au dialogue, au partage, à l’intelligence joyeuse, à travers une programmation qui célèbre la pluralité des cultures juives dans le temps et l’espace. Alors que l’antisémitisme s’étale de manière exponentielle depuis le massacre du 7 octobre, c’est un véritable plaisir de retrouver ce festival rassembleur, formidablement intéressant, qui incite à la découverte et aux échanges interculturels. Programmé dans divers lieux de la capitale, le festival commence par une soirée riche en surprises et émotions avec une carte blanche au compositeur et musicien André Manoukian, qui invite l’ensorcelante chanteuse franco-grecque Dafné Kritharas et le philosophe des sciences Etienne Klein.

Concerts, spectacles, flâneries, rencontres…

La musique est abondamment représentée : la musique klezmer du Sirba Octet ou du groupe polonais Kroke, sans oublier le balkanique duo Kalarash, mais aussi une odyssée classique avec le violoncelliste Cyprien Keiser et le pianiste Ilan Zajtmann, des chants andalous par le duo Solea Soul, la musique judéo-arabe du quartet Yaïa, le répertoire choral sépharade par Laetitia Marcangeli, et en clôture un concert exceptionnel de Nigunim, chants liturgiques de toute beauté. En théâtre, Laurent Seksik a l’heureuse idée de nous faire redécouvrir Le Monde d’hier, l’un des chefs-d’œuvre de Stefan Zweig, visionnaires souvenirs d’un Européen convaincu qui a connu le meilleur avant l’effondrement total. Une lecture accompagnée au violon par Charles Rappoport. Deux propositions explorent les univers d’écrivains yiddish de premier plan : le fantasmagorique La nuit sur le vieux marché mis en scène par Laurent Berger d’après Yitskhok Peretz et le cabaret nomade conçu par Gilles Rozier Je disparaîtrai avec la nuée… autour de l’œuvre et la vie d’Itzik Manger. Une rencontre évoque la poétesse et romancière Clarisse Nicoïdski, figure des lettres françaises couronnée par le grand prix de l’Académie française pour Le Désespoir tout blanc. Des visites pédestres guidées emmènent dans d’insolites flâneries : Les Perec-grinations de Georges, Sur les traces de Sarah Bernhardt, Dans le secret des palaces parisiens… Des expositions, projections et rencontres complètent la programmation, autour du sport ou de la parole. Un festival qui cultive la curiosité et réjouit l’esprit.

Agnès Santi