Dans les églises du Sarladais, la 44e édition du Festival du Périgord noir propose un vaste voyage dans l’Europe baroque et au-delà.

Les Stabat Mater de Vivaldi et Pergolèse par l’Orchestre de l’Opéra Royal (2 août), les concertos de Haendel et les odes de Purcell par l’Ensemble baroque du Périgord noir (5 et 8 août) : l’Abbaye de Saint-Amand-de-Coly accueille les grandes formes en ouverture du festival. La deuxième semaine, en l’église de Saint-Léon-sur-Vézère, célèbre la musique de chambre avec les violoncellistes Raphaël Jouan (le 13) et Anastasia Kobekina (le 14), la pianiste Shani Diluka (le 15), le baryton Samuel Hasselhorn dans le Voyage d’hiver de Schubert, puis le Quatuor Zaïde dans Schubert, Dvořák et une création de Régis Campo (le 16). Entre-temps, quelques envolées vers des horizons plus lointains : l’Europe centrale avec Sirba Octet (Château de Hautefort, 7 août) ou Bach revisité au koto par Mieko Miyazaki (Ajat, 3 août).

Jean-Guillaume Lebrun