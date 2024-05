Le Festival de Saint-Céré fait dialoguer les genres et les époques

La 44ème édition du Festival de Saint-Céré propose 22 représentations qui font dialoguer les genres et les époques, dans l’écrin de lieux patrimoniaux du Lot et de la vallée de la Dordogne. Une alchimie qui fait sa réputation depuis plus de quarante ans.

La soirée lyrique à la tombée de la nuit au Château de Castelnau-Bretenoux reste, depuis les débuts du festival, un incontournable de Saint-Céré. Venue du Théâtre Impérial de Compiègne, la version resserrée de Tosca, sans entracte, réalisée par Florent Siaud avec un arrangement orchestral de Fabien Waksman et Axelle Fanyo dans le rôle-titre, s’inscrit dans le centenaire Puccini en renouvelant une icône du répertoire – les 5, 7 et 8 août. Cette réinvention du patrimoine musical se confirme à Montal les 1er et 2 avec la création d’une nouvelle production des Apaches – dont le violon donne un récital solo les 3 et 4 –, L’Histoire du Soldat de Stravinski, introduit par un prologue et prolongé par un épilogue pour percussions et électronique commandés à Othman Louati. Côté curiosité, le 4 toujours, à Beaulieu-sur-Dordogne, des raretés pour voix de femmes, harpe et cor, avec une part belle aux compositrices sont défendues par l’ensemble Esquisses dont la corniste joue Brahms le 9, moment intime d’une programmation qui n’oublie pas des soirées plus spectaculaires au Théâtre de l’Usine.

Gilles Charlassier