La 76ème édition du Festival d’Aix-en-Provence propose sept productions scéniques, parmi lesquelles la reconstitution d’un opéra perdu de Rameau et deux spectacles de théâtre musical dont une création.

La résurrection de Samson de Rameau constitue l’un des grands événements d’un Festival d’Aix-en-Provence pris dans une tourmente imprévue, qui l’a contraint à reporter pour 2026 l’un des opéras en version de concert prévu cette année, Les Vêpres Siciliennes de Verdi. Sur un livret de Voltaire, le grand réformateur de l’art lyrique français au Siècle des Lumières a écrit une tragédie biblique jamais représentée, le sujet, jugé sulfureux, ayant été censuré. Si la partition a été perdue, le compositeur a réutilisé le matériel dans ses œuvres ultérieures. Dans un geste d’archéologie créatrice, Raphaël Pichon a puisé dans l’œuvre de Rameau, qu’il explore depuis de nombreuses années, pour réinventer, sur un scénario de Claus Guth, lequel signe également la mise en scène, une réincarnation contemporaine de ce que le fondateur de l’ensemble Pygmalion appelle « une des belles chimères de l’histoire de l’opéra ».

Un festival de grands noms de la mise en scène

Le Baroque est encore à l’honneur avec Le Retour d’Ulysse en sa Patrie de Monteverdi, dans une production de Pierre Audi, confiée à un fervent défenseur de la vitalité théâtrale du seicento italien, Leonardo Garcia Alarcon, qui avait dirigé à Aix en 2022 Le Couronnement de Poppée. Rompant avec sa tradition mozartienne, le Festival d’Aix-en-Provence ouvre son édition 2024 avec les deux Iphigénie de Gluck réunies en un seul spectacle, signé par Dmitri Tcherniakov et dirigé par Emmanuelle Haïm. Le grand répertoire post-romantique et contemporain n’est pas oublié. À côté de la reprise du Pelléas et Mélisande de Debussy décanté en 2016 par Katie Mitchell, Andrea Breth dévoile les artifices de Madame Butterfly, avec Daniele Rustioni à la baguette. Pierre Bleuse et l’Ensemble Intercontemporain jouent un diptyque associant Eight Songs for a Mad King de Maxwell Davies et Kafka-Fragmente de Kurtag, et articulé par Barrie Kosky. Enfin, dans le cadre d’un partenariat avec le Luma à Arles est présenté le projet conçu par William Kentridge, The great Yes, the great No.

Gilles Charlassier