Au mois de juin, les dyonisiens ont rendez-vous avec l’Académie Fratellini et la Cie Basinga, pour deux spectacles gratuits dans l’espace public.

Depuis 2022, l’Académie Fratellini, en travaux, programme ses spectacles hors les murs : c’est le « Fratellini Circus Tour ». Lors de cette escale à Saint-Denis, elle convie Tatiana-Mosio Bongonga, une funambule à grande hauteur dont la réputation n’est plus à faire. Deux rendez-vous sont fixés. Le premier avec le spectacle Soka Tira Osoa, qu’on pourrait qualifier de spectacle participatif puisqu’il s’agit de monter progressivement un fil à quelques mètres de hauteur… à la force des bras du public. Tous les participants sont à égalité dans cet effort collectif : techniciens, artistes, tout le monde met la main à la pâte, sur un fond de musique live endiablée.

Une traversée spectaculaire au-dessus du canal de Saint-Denis

Le second rendez-vous est plus impressionnant : Lignes Ouvertes consiste en une traversée, en équilibre à plus de 20 mètres de haut et sur une distance de 200 mètres, sans attache. Le fil sera tendu entre le jardin de l’écluse et le Stade de France, au-dessus du canal de Saint-Denis. La performance sera là aussi participative, ce qui constitue la marque de la Cie Basinga : la traversée sera accompagnée par des musiciens amateurs, et sécurisée par une cinquantaine de volontaires cavalettistes, qui participeront à stabiliser le fil. Un effort collectif et des souvenirs mémorables à la clé !

Mathieu Dochtermann