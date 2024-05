Festival d’Avignon édition 2024

Du 29 juin au 21 juillet pour le In, du 3 au 21 juillet pour le Off, le Festival d’Avignon transforme la ville en agora théâtrale, rassemblant artistes, publics et professionnels autour d’un désir commun de découverte, de rencontre et de partage.

Partie intégrante de l’aventure humaine sous toutes les latitudes et à toute époque, la création artistique trouve dans les festivals d’été, et singulièrement à Avignon, une traduction exceptionnellement foisonnante et réjouissante. La venue des Jeux Olympiques à Paris a modifié la temporalité habituelle du festival, obligeant à commencer la programmation avant la fin des vacances scolaires le samedi 6 juillet. Gageons cependant que le public comme les professionnels sauront s’adapter à ces contingences. Remarquons aussi que 24% des structures et compagnies du Off ont décidé d’aligner leurs dates sur celle du In, débutant ainsi le 29 juin quelques jours avant la date officielle du 3 juillet. Avec sa daurade ailée à l’œil bleu grand-ouvert et au rameau d’olivier maigrichon (un trident revisité !), l’intrigante affiche du off, réalisée par Oleksandra Dementieva, étudiante ukrainienne de l’École Supérieure d’Art Avignon, fait écho de manière ironique à la puissance de l’élan artistique. Comme le souligne le comédien, dramaturge et metteur en scène Tiago Rodrigues, qui présente sa deuxième édition riche d’une trentaine de spectacles sous l’intitulé « Chercher les mots », « l’art a cette capacité de mettre en valeur ce qui est invisible : les principes, les rêves, les utopies, les besoins, les urgences. » Au programme du In de grands noms de la scène tels Angélica Liddell, Krzysztof Warlikowski, Tiago Rodrigues… mais aussi des artistes moins repérés. Après l’anglais l’an dernier (on se souvient de All of it par le Royal Court Theatre avec la stupéfiante Kate O’Flynn), la langue invitée cette saison est l’espagnol, afin de découvrir des territoires artistiques inattendus, auprès de Tamara Cubas, Tiziano Cruz, Gabriel Calderon, Lola Arias…

Malgré les difficultés, les artistes au rendez-vous

Dans le Off, pour la première fois, un pays est invité afin de renforcer les échanges interculturels, à savoir cette année Taïwan. Autre innovation, la mise en place d’un Label’Off, non obligatoire et mis en place sur candidature, certifiant de « bonnes pratiques professionnelles ». Au total, 1917 spectacles sont programmés dans le Off, entre reprises stimulantes et créations par Clément Poirée, François Cervantes, Ahmed Madani, Bryan Polach, Stéphanie Chevara, Sylvain Maurice, Frédérique Voruz, Lisa Guez et tant d’autres… Afin d’éclairer le choix des festivaliers, notre hors-série Avignon en Scène(s) à paraître le 26 juin présentera environ 300 projets, soit l’intégralité de la programmation du In et une sélection de celle du Off, à découvrir grâce à des entretiens avec les artistes, à nos critiques et chroniques. Cette année, avec environ 200 millions de coupes budgétaires pour le budget de la culture (4266 millions hors audiovisuel public), dont près de 96 millions consacrés à la création (sur un milliard), le secteur de la culture est fragilisé, tant pour la création que pour la diffusion. Les grands établissements (Comédie-Française, Opéra de Paris, Théâtre de la Colline, Chaillot-Théâtre national de la Danse…) ont été particulièrement impactés. Malgré ces difficultés qui impactent toute l’économie de la culture, les artistes sont au-rendez-vous. Rejoignons-les !

Agnès Santi