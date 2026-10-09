Le Crépuscule des dieux

Initiée la saison dernière, la nouvelle production imaginée par Calixto Bieito du cycle de L’Anneau du Nibelung se referme avec un Crépuscule des dieux d’une semblable inconsistance dramaturgique à la relecture des précédents volets par le metteur en scène catalan. Le spectacle est sauvé par le plateau vocal et la direction symphonique de Pablo Heras-Casado, qui s’épanouit dans ce dernier épisode de la Tétralogie wagnérienne.

Le Prologue du Crépuscule des dieux s’ouvre sur les trois Nornes tissant les fils-câbles du Destin sur un métier jacquard que l’on croirait surmonté de la lyre d’Apollon au faîte du Palais Garnier : visuellement, ce résumé des péripéties de la saga mythologique a des allures de coulisses d’un théâtre. Dans ce dernier volet de L’Anneau du Nibelung, Calixto Bieito semble jouer entre l’avers et le revers du décor dessiné par Rebecca Ringst. En se retournant, les piliers de la grande salle où Hagen, tel un patriarche de dynastie industrielle soutenant le Troisième Reich, tient conseil, deviennent ceux de la thébaïde rocheuse de Brünnhilde. Mais le procédé finit par s’étioler au fil des actes, comme nombre de trouvailles proposées tout au long du cycle, initialement transposé dans une ère post-apocalyptique dominée par l’intelligence artificielle et le désastre écologique. Les deux principaux éléments de cohérence dramaturgique de la présente relecture restent les rappels d’éléments des précédents épisodes, telles la réapparition du chien-robot et des panneaux métalliques de La Walkyrie, ou la frondaison inversée de Siegfried, ainsi que les hypnotiques anamorphoses vidéos de Sarah Derendinger qui détournent l’attention des faiblesses de la direction d’acteurs – on croyait, à tort, le statisme des foules renvoyé à la muséographie. Malgré certains symboles frappants, tel l’anneau, grand comme un collier qui garrotte Brünnhilde, l’impression de gratuité dans la succession des images finit par dissuader d’y chercher un sens, comme le cadavre de Siegfried planté de fourchettes ou l’immolation s’achevant sur des rotations de derviche tourneur vers les ténèbres de fond de scène réglées par Michael Bauer.

Grandes voix et direction symphonique

Ce crépuscule des idées est sauvé par de flamboyantes incarnations vocales, la plus marquante étant sans doute celle de Mika Kares. Après Fafner dans L’Or du Rhin et Siegfried, la basse finlandaise fait ressortir, avec une magistrale plénitude de moyens, la puissante noirceur de Hagen, qui contraste avec la veulerie de Gunther, campée par Johannes Martin Kränzle. L’autre figure dominante de la soirée est la Brünnhilde de Tamara Wilson. Dépassant, par son intelligence dramatique, l’injure à son physique que lui impose la combinaison moulante dessinée par Ingo Krügler, la soprano américaine compense, dans son sacrifice final, l’atonie scénique par la gradation de l’expression et de l’éclat. En Siegfried, Andreas Schager privilégie la clarté vaillante à la nuance des sentiments. On reconnaît le mordant de Brian Mulligan dans la réapparition d’Alberich, et la densité du timbre de Eve-Maud Hubeaux en Waltraute. Réunissant trois personnalités bien identifiables, le trio de Nornes se révèle d’un grand luxe, avec Aude Extrémo, à la ligne ample et sombre, Marie-Andrée Bouchard-Lesieur, charnue et incisive, et Sinéad Campbell Wallace, à l’émission plus légère qu’elle affirme également dans les quelques répliques de Gutrune. Margarita Polonskaya, Isabel Signoret et Katharina Magiera forment un trio de Filles du Rhin moins contrasté. Passons rapidement sur les quelques interventions chorales, avant tout utilitaires, préparées par Ching-Lien Wu. On pressentait que le tempérament symphonique de Pablo Heras-Casado s’épanouirait le mieux dans ce dernière volet de la Tétralogie, et le pronostic s’est avéré exact. C’est dans la complexité du canevas thématique, lequel fait sourdre de la pâte orchestrale les motifs irrigués par les solos instrumentaux, que le chef espagnol est à son meilleur. Il soutient une attention à la définition sonore où la beauté plastique se confond avec une précision narrative, hélas plutôt avare d’élans passionnés.

Gilles Charlassier