Mino Cinelu rend hommage à Miles Davis avec « Mino 4 Miles » à l’Ecuje
EcujePublié le 23 novembre 2026 - N° 349
En toute confiance, le grand musicien Mino Cinelu investit l’Ecuje pour un retour sur son parcours, entre paroles et musique, avec ce sens aigu de la générosité qu’on lui connaît. Il y présente son hommage à Miles Davis.
Il a joué avec tout le monde. Pendant deux jours, le multi-instrumentiste Mino Cinelu propose une immersion dans sa carrière ultra-prolifique. Le 16 décembre, il évoque son travail de compositeur, de sideman et de producteur, autant attaché à la musique qu’à l’esthétique de ses projets. Très charismatique, il nous parlera de ses nombreux enregistrements avec Miles Davis bien sûr mais aussi Kate Bush, Sting, Bashung ou Stevie Wonder. Le lendemain, il donne l’unique représentation de « Mino 4 Miles », pour le centenaire de la naissance de Miles Davis. Cette expérience immersive hors-norme est conçue avec les ressources du multimédia, de la réalisation vidéo et d’instruments divers. En outre, il faut s’attendre à la participation d’invités célèbres pour ce concert exclusif. Peut-être aurez-vous le privilège de dire « J’y étais ! ».
Philippe Deneuve
A propos de l'événementMino Cinelu rend hommage à Miles Davis avec « Mino 4 Miles » à l’Ecuje
du mercredi 16 décembre 2026 au jeudi 17 décembre 2026
ECUJE
119 rue Lafayette, 75010 Paris
Le 16 décembre à 19h et le 17 décembre à 20h30. www.ecuje.fr