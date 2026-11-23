En toute confiance, le grand musicien Mino Cinelu investit l’Ecuje pour un retour sur son parcours, entre paroles et musique, avec ce sens aigu de la générosité qu’on lui connaît. Il y présente son hommage à Miles Davis.

Il a joué avec tout le monde. Pendant deux jours, le multi-instrumentiste Mino Cinelu propose une immersion dans sa carrière ultra-prolifique. Le 16 décembre, il évoque son travail de compositeur, de sideman et de producteur, autant attaché à la musique qu’à l’esthétique de ses projets. Très charismatique, il nous parlera de ses nombreux enregistrements avec Miles Davis bien sûr mais aussi Kate Bush, Sting, Bashung ou Stevie Wonder. Le lendemain, il donne l’unique représentation de « Mino 4 Miles », pour le centenaire de la naissance de Miles Davis. Cette expérience immersive hors-norme est conçue avec les ressources du multimédia, de la réalisation vidéo et d’instruments divers. En outre, il faut s’attendre à la participation d’invités célèbres pour ce concert exclusif. Peut-être aurez-vous le privilège de dire « J’y étais ! ».

Philippe Deneuve