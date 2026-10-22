Pour sa 26e édition, le Festival de Danse Cannes Côte d’Azur réunit vingt-cinq compagnies venues de onze pays. Son directeur artistique, Didier Deschamps, en présente les principaux axes.

Comment choisissez-vous les artistes que vous programmez ?

Didier Deschamps : Avant tout, par la diversité. Des écritures, des formats et des origines géographiques. Nous accueillons des artistes venus d’Australie, de Corée du Sud, du Portugal, d’Espagne ou de Grèce.

L’Australie occupe une place importante cette année. Pourquoi ?

D.D. : Ce qui me frappe souvent dans les compagnies australiennes, c’est leur physicalité. Il y a une aisance corporelle remarquable, une puissance physique très présente mais toujours nuancée. Chez Stephanie Lake, cela se traduit par le dialogue spectaculaire entre neuf danseurs et neuf percussionnistes de Manifesto. Chez Dancenorth Australia, avec Wayfinder, on retrouve également un rapport très fort à la nature et au vivant.

Plusieurs artistes sont encore peu connus en France.

D.D. : C’est important pour nous. Nous présentons pour la première fois en France l’Espagnol Iker Karrera, ou encore le chorégraphe coréen Kim Jaeduk. À l’inverse, nous retrouvons des artistes déjà reconnus comme Leïla Ka, Anne Nguyen, Jann Gallois ou Silvia Gribaudi, avec des propositions très différentes les unes des autres.

« La danse est l’un des meilleurs antidotes aux passions tristes »

La musique est-elle l’un des fils rouges de cette édition ?

D.D. : Plusieurs spectacles lui accordent une place importante, parfois avec des musiciens présents au plateau. Le programme du Malandain Ballet Biarritz réunit Poulenc, Ravel et Saint-Saëns. La soirée de clôture associe le London City Ballet et l’Orchestre national de Cannes autour de Schubert et Stravinsky. Wayfinder nous fait découvrir les compositions de Hiatus Kaiyote, et Daniel Proietto s’attache à la voix de Nina Simone dans sa dernière création.

Le festival présente également un volet consacré au film de danse…

D.D. : Oui, c’est un clin d’œil, bien sûr, à Movin’Cannes, que nous développons avec Éric Oberdorff. Plus d’une centaine de films sont reçus chaque année. Dix sont sélectionnés par des panels d’étudiants issus des formations de cinéma et de danse, notamment de l’Université Côte d’Azur, et dix autres par les plateformes et festivals internationaux partenaires.

Dans le contexte actuel, pourquoi la danse vous paraît-elle plus nécessaire que jamais ?

D.D. : Nous avons la chance de bénéficier d’un soutien particulièrement fort de la Ville de Cannes. David Lisnard a fait de la culture le premier poste budgétaire municipal, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Et je crois que la danse est le meilleur antidote aux passions tristes.

Propos recueillis par Agnès Izrine