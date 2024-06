Julie Rey, Adrien Desse, Charles Guimier et Mariette Flocard naviguent entre musique, poésie et narration théâtrale pour un spectacle cardiotonique en hommage au désir puissant de vivre.

« Je veux avancer si loin dans le désir puissant de vivre que l’horizon n’y tienne pas », dit Julie Rey. Pour l’autrice et musicienne, le courage, « c’est embrasser le tout de qui nous sommes : embrasser nos faiblesses, nos peurs, nos victoires et nos éclats ». Avec Charles Guimier au trombone, Mariette Flocard à la trompette, Adrien Desse à la guitare, aux samples et aux percussions, Julie Rey mêle chant, lecture, guitare et clavier pour « raconter avec pudeur la vulnérabilité ». Né au moment où les soignants affrontaient la pandémie, le texte Le Courage a donné son titre à ce spectacle « qui se veut une déclaration au monde, joyeuse et mélancolique, une énergie puissante et pulsative du vivant reconquis, un chemin partagé avec le public ». « Un brin de punk, de tendresse et de joyeuseté » vient pimenter « cette langue résolument contemporaine, servie par des arrangements pensés comme une seconde peau » par Adrien Desse.

Catherine Robert