Nourrie par un travail de recherche au sein du milieu scolaire, cette pièce de Mélanie Leray et Maëlle Puéchoultres donne la parole à un élève et à son enseignante. Interprété par Anouar Sahraoui et Nanténé Traoré, Le Mérite est programmé par le 11 • Avignon au Lycée Mistral.

Lui s’appelle Bachir. Issu d’un milieu populaire, ce « jeune homme fin et brillant [est] réticent aux cadres institutionnels ». Elle, c’est Sophonie Desnoues, sa professeure de mathématiques, une femme « engagée et idéaliste ». Le Mérite raconte la rencontre de ces deux personnages et le parcours de Bachir jusqu’à ses 38 ans. « Ce ne sont pas seulement une professeure et son élève, ce sont deux personnes que l’on découvre non seulement dans le contexte de l’école mais aussi d’un parcours de vie, fait observer Maëlle Puéchoultres. » Dans l’enceinte d’une salle de classe, par le biais d’un dispositif scénographique bifrontal, Le Mérite met en perspective les implications humaines des transformations et des dérives du système éducatif de notre pays.

Manuel Piolat Soleymat