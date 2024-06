Dans ma chambre, c’est d’abord un roman qui sent le soufre, œuvre de Guillaume Dustan. C’est désormais aussi un seul en scène qui joue le dévoilement sur deux plans : sous l’histoire d’un jeune homme gay profitant des plaisirs de Paris se profile un être de solitude, affamé d’amour et de reconnaissance.

Guillaume Dustan, haut fonctionnaire transformé en agent provocateur, fréquentant les plateaux de télévision aux heures les plus tardives et faisant l’apologie du barebacking, semble avoir laissé un tel souvenir qu’on en aurait oublié son talent comme auteur. En exhumant Dans ma chambre, cette errance d’un homme qui passe de partenaire en partenaire, sous la menace constante du VIH, travaillé par l’idée qu’il va mourir et la soif qu’il a de tout de même être aimé, Hugues Jourdain fait un pari gagnant. Convaincu par les fulgurances de son matériau, il propose un spectacle urgent, incarné, charnel, autour d’un personnage traversé par la brûlante nécessité d’explorer sa liberté… mais à quel prix ?

Mathieu Dochtermann