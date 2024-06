Dans une mise en scène de Gabriel Dufay, Simon Bakhouche et Diana Sakalauskaité s’inspirent de leur propre histoire d’amour pour raconter les mystères d’un couple mixte.

Comment est né ce spectacle inspiré de votre rencontre avec Diana Sakalauskaité ?

Simon Bakhouche : Après vingt-cinq ans de vie commune, nous avions toujours cette conscience de la singularité de notre rencontre. Et puis, une question revenait fréquemment : « Comment vous-êtes-vous rencontrés, Diana venant d’une république de l’ex-URSS, toi pour qui Paris est le centre du monde ? ». Une sorte d’excitation gagnait ceux qui nous écoutaient avec bienveillance. Nous ne résistions pas au plaisir d’enjoliver le récit. C’est ainsi qu’est venue l’idée joyeuse d’écrire et de jouer ensemble une pièce qui retrace une histoire d’amour inspirée de la nôtre.

De quelle façon s’est construit le texte, que vous signez à six mains ?

S.B. : Nous ne voulions pas d’un couple qui se raconte au théâtre de façon narcissique. Il nous a fallu du temps avant de trouver une forme juste théâtralement. C’est devant une statue en bronze, dans un parc situé au bord de la mer Baltique, qu’est venu le déclic. Cette statue figurait l’héroïne du conte le plus célèbre de Lituanie : Eglé la reine des serpents. Réécrire ce conte (ndlr, dont certains passages correspondent à l’existence de Diana Sakalauskaité) fut le point de départ. La suite vint comme un barrage qui cède. Nous étions submergés par les souvenirs. Mais nous n’avions pas les mêmes. Nous servir du dissensus, jouer avec le vrai et le faux, tout cela était passionnant. Il nous fallait aussi du recul pour donner une dimension universelle à notre propos. Gabriel Dufay a accepté de rejoindre notre projet. Il a fait un travail considérable d’écriture, donnant une colonne vertébrale à notre texte qui foisonnait en tous sens.

« Après la chute entrelace et questionne la puissance de l’amour, mais aussi le déracinement... »

À travers votre histoire, quelles questions Après la chute explore-t-il ?

S.B. : À une époque où la question de l’identité et des frontières revient régulièrement dans les débats, et de manière virulente, une femme et un homme venant de deux cultures différentes, sont confrontés à la difficulté de se construire un paysage commun. Après la chute entrelace et questionne la puissance de l’amour, mais aussi le déracinement, l’abandon, la famille qui agit comme un refuge ou comme un piège à éviter, la quête de ses origines, le sentiment d’être un étranger partout où l’on va.

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat