Le contrebassiste surdoué Avishai Cohen a toujours, au fil de sa carrière, fait des retours au trio, forme classique mais au potentiel illimité, pour tout jazzman qui se respecte. Avec des variantes sur vingt-cinq ans, l’exigence du swing est toujours recherchée par le maître.

En vingt ans, Avishai Cohen s’est imposé comme l’un des chefs de file du jazz contemporain, avec une carrière fulgurante débutée chez Chick Corea. Son sens de la narration et ses performances scéniques en font un artiste adulé dans le monde entier. Pour s’entourer, il choisit toujours les meilleurs jeunes musiciens de sa génération. Un jazz mêlé d’influences orientales, world music et contemporaines, nourrit la grande musicalité de ce trio. Depuis toujours, Avishai Cohen est resté fidèle à la formation triangulaire qui lui apporte confiance, joie et assurance. Avec le compositeur de « Windows » puis Shai Maestro, il a déjà éprouvé l’exercice en formation restreinte. Aujourd’hui c’est avec le pianiste Itay Simhovich et le batteur Eviatar Slivnik qu’il explore des mélodies toujours aussi claires et inspirantes, pour la plus grande joie d’un public fasciné par leurs prestations. Les « Shifting Sands Session » en 2021, avec un autre trio, avait déjà ébloui le monde entier. Gageons qu’il en sera de même pour cette nouvelle formation aux rythmes captivants et à la précision hors norme.

Philippe Deneuve