Anna Lemonaki reprend “G.O.L.D”. Glory of little dreams

Pour la réouverture du Centre Culturel Suisse, Anna Lemonaki reprend son duo aux accents de satire de la réussite à tout prix.

Fluide et polyvalente, la nouvelle orchestration des espaces du Centre Culturel Suisse, remodelés par les architectes Thomas Raynaud et Dries Rodet, est à l’image de la programmation des spectacles et des expositions : hybride et affranchie. C’est ce que l’on retrouve également dans le parcours et la proposition d’Anna Lemonaki. Cette artiste grecque installée en Suisse étudie la sociologie avant de se lancer pleinement dans le théâtre. Autrice, comédienne et metteuse en scène, elle prend à bras-le-corps des sujets profondément ancrés dans la société, comme dans ce duo qu’elle forme avec Nikos Tsolis. Ensemble, ils démontent les injonctions à la performance et au succès qui guident nos choix de vie. Le tapis rouge de la gloire et de la récompense se transforme alors en une critique acerbe de la société patriarcale, de ses héros, de ses croyances.

Nathalie Yokel