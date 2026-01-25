L’excellent Ballet du Grand Théâtre de Genève s’empare de SKID et (Thr(o)ugh), deux pièces de Damien Jalet ayant pour origine un dangereux rituel japonais.

Tous les six ans se déroule au Japon le festival Onbashira qui voit des hommes dévaler les flancs d’une montagne sur d’énormes troncs d’arbres. Le sentiment d’urgence et de danger qui accompagne ce rituel plus que millénaire se retrouve dans les deux pièces composant le diptyque éponyme de Damien Jalet. Dans SKID, 19 danseurs et danseuses évoluent, entre résistance et lâcher prise, sur un plateau incliné à 34°. Les 11 interprètes de (Thr(o)ugh) évoluent quant à eux dans, autour et sur un grand rouleau qui tourne sur lui-même, dans une lutte de tous les instants.

Delphine Baffour