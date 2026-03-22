Maguy Marin est l’égérie de ce « Chaillot Expérience Iconiques » qui chaque saison se destine à rendre hommage à une œuvre phare du monde de la danse. Avec trois pièces iconiques de son parcours.

Maguy Marin traverse notre époque comme une force indocile, rappelant que la danse peut être un lieu de résistance autant qu’un espace de pensée. Chaillot lui consacre sa toute première édition de « Chaillot Expérience Iconiques », qui chaque saison affirme la nécessité de transmettre un patrimoine chorégraphique qui interroge le monde autant qu’il le reflète. Trois œuvres majeures composent ce portrait, trois manières d’exposer la fragilité humaine et les tensions qui la traversent. Au cœur de ce triptyque, May B. demeure l’œuvre fondatrice. Inspirée de Beckett, elle impose dès 1981 une écriture chorégraphique nouvelle, faite de marches heurtées, de souffles, de cadences obstinées. Dans cette humanité vacillante, grotesque et bouleversante, Marin sculpte des figures maladroites et tenaces, traversées d’espoir et d’inquiétude. May B. ouvre une brèche durable dans l’imaginaire chorégraphique, révélant une communauté précaire mais indestructible, portée par une force d’évocation rare.

Le pouvoir des corps

Avec Singspiele, la chorégraphe explore l’énigme du visage et la multiplicité des identités. Seul en scène, David Mambouch traverse une galerie de figures, masques et métamorphoses qui glissent du familier à l’inquiétant. Nourri par la pensée de Levinas, le spectacle interroge ce qui nous relie, ce qui nous échappe, et la responsabilité que nous portons les uns envers les autres. Une traversée hypnotique où chaque apparition ouvre un sens nouveau. Enfin, Les Applaudissements ne se mangent pas expose la violence des rapports humains dans un huis clos implacable. Corps tirés, chutes, tensions, rythmes coupants : la pièce, née dans le contexte des crises sud-américaines, résonne aujourd’hui avec une acuité troublante. Elle met à nu les mécanismes de domination, l’épuisement, la lutte, l’impuissance. Rendre hommage à Maguy Marin, c’est affirmer l’urgence de regarder le réel sans détour et de croire encore au pouvoir des corps pour le dire.

Agnès Izrine