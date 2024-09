Pour son édition 2024, Aux Armes Contemporains proposent quatre rendez-vous qui font la part belle aux ponts entre le passé et le présent.

Ouvert par Le Carnaval de Toumaï, une parabole animalière mise en musique par Pascal Zavaro, le 7ème festival Aux Armes Contemporains se confirme comme temps fort défenseur d’une continuité entre le répertoire et la création. Entre clavecin et piano moderne, le cabinet de curiosité de Ninon Hannecart-Ségal propose un florilège allant de Bach à Francesco Filidei et Bernard Cavanna, en passant par Lili Boulanger, Scelsi et Aperghis, sans oublier une commande passée à José Perdigón de Paz. Un même dialogue entre les Anciens et les Modernes nourrit la soirée de violoncelle solo par Maxime Quennesson, avec, d’un côté, les baroques Bach, Dall’ Abaco et Abel, et de l’autre, Ligeti, Tanguy, et une première parisienne de Séverine Ballon, également violoncelliste. Quant à Alice Ader, le récital de cette grande dame entrelace Liszt avec trois pièces de Philippe Hersant.

Gilles Charlassier