Quatre ans après l’avoir donnée pour la première fois en public, Roger Muraro reprend l’intégrale des Années de Pélerinage de Liszt.

Interprète incontournable de Messiaen, Roger Muraro est aussi très attaché à Liszt. Les Années de Pélerinage forment un monument jalonnant l’évolution de l’écriture pianistique, avec des pages virtuoses parmi les plus redoutables du répertoire. Composés pendant les voyages que Liszt a fait avec Marie d’Agoult, en Suisse et en Italie, entre 1835 et 1839, les deux premiers recueils témoignent d’une inspiration poétique nourrie par les paysages traversés et le corpus littéraire, dont les vastes Vallée d’Obermann et Après une lecture de Dante (Fantasia quasi sonata) constituent les sommets. Œuvre de maturité, le dernier livre, également intitulé Italie, se tourne vers une décantation parfois empreinte de sentiment religieux, et annonce, dans les évocations de la Villa d’Este, les chatoiements impressionnistes de Debussy et Ravel.

Gilles Charlassier