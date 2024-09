Les 20 ans du festival Présences électronique de l’INA grm

Pour son vingtième anniversaire, le festival Présences électronique réunit, en sept concerts, plus de 25 compagnons de route de ce rendez-vous produit par l’INA grm.

Créé par Pierre Schaeffer en 1958, le Groupe de recherches musicales, intégré à l’INA en 1975, est l’un des pionniers dans la création électroacoustique – et l’autre grande institution dans ce domaine en France avec l’Ircam, fondé deux décennies plus tard. Sa saison 2024-2025 s’ouvre avec le vingtième anniversaire de Présences électronique. Pendant trois jours et sept concerts, ce rendez-vous incontournable dans ce répertoire installe l’Acousmonium de Radio France et son orchestre de haut-parleurs dans le Studio 104 et l’Auditorium de la maison ronde. Parmi les fidèles du festival, compositeurs et concepteurs, dont un peu plus d’une vingtaine ont été retenus, on compte des figures de l’immersion méditative, de l’émérite Éliane Radigue, à la nouvelle génération, incarnée par exemple par l’Américaine Kali Malone.

Gilles Charlassier