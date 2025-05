Cette édition 2025 est endeuillée par la disparition brutale le 3 mai dernier de Pierre Audi, metteur en scène et directeur du Festival d’Aix-en-Provence au parcours remarquable. Le programme qu’il a mis en œuvre poursuit l’élargissement du répertoire du Festival d’Aix-en-Provence, avec 5 nouvelles productions scéniques.

Si l’ouverture avec Don Giovanni revient à l’identité mozartienne du Festival d’Aix-en-Provence au moment de sa fondation dans la cour de l’Archevêché, c’est néanmoins le Grand Théâtre de Provence qui accueille la nouvelle mise en scène du jeune dramaturge et cinéaste britannique Robert Icke, avec Andrè Schuen en « dissoluto punito » et l’Orchestre symphonique de la Radio bavaroise sous la direction de Simon Rattle, presque une légende vivante. Le mythique Théâtre de l’Archevêché passe à l’heure romantique, dans le registre du drame réaliste, pour la première aixoise de Louise de Charpentier. Coproduit avec Lyon et la salle Favart, le spectacle de Christophe Loy s’articule autour du rôle-titre incarné par Elsa Dreisig qui, comme dans Salomé de Strauss en 2022, repousse les limites de son calibre vocal, sous la direction d’un chef de la nouvelle génération, reconnu entre autres dans le belcanto, Giacomo Sagripanti.

L’Académie, un vivier de chanteurs

L’autre grande soirée lyrique à l’Archevêché fait place au répertoire baroque. Sébastien Daucé et son Ensemble Correspondances font revivre La Calisto, l’un des ouvrages les plus connus de Cavalli. Inspiré par les Métamorphoses d’Ovide, cet avatar de l’opéra vénitien du XVIIème est revisité par Jetske Mijnssen pour un plateau de jeunes chanteurs, parmi lesquels la basse Alex Rosen, les contre-ténors Paul-Antoine Bénos-Djian et Théo Imart ou encore le ténor Zachary Wilder, anciens solistes de l’Académie du festival. La création contemporaine s’illustre, au Luma à Arles et au Théâtre du Jeu de Paume, avec The nine jewelled Deer que la compositrice Sivan Eldar a conçu avec la chanteuse-improvisatrice Ganavya Doraiswamy. Pour sa mise en scène, Peter Sellars s’associe avec la plasticienne Julie Mehretu. C’est encore dans l’écrin du Théâtre du Jeu de Paume que Ted Huffmann propose sa lecture de Billy Budd de Britten, dans une condensation chambriste réalisée par Oliver Leith, pour la promotion 2025 de la Résidence Voix de l’Académie. Signalons que l’un des deux opéras en concert, La Forza del destino de Verdi, est coproduit avec les Chorégies d’Orange.

Gilles Charlassier