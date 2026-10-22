Laurent Robin, Laurent de Wilde et Yoni Zelnik présentent à l’Ecuje une formation resserrée pour un live acoustique qui rappelle les grands moments de l’album « The Present » du pianiste.

Voilà un trio qui devrait nous réserver un moment privilégié à l’Ecuje. Si le concert est inédit, les membres du trio se connaissent pourtant bien. Ainsi le batteur et compositeur Laurent Robin, qui a collaboré à plus d’une vingtaine d’albums et a joué avec Michel Portal, Michel Jonasz et Youn Sun Nah, retrouve son vieux frère d’arme musical de trente ans en la personne de Laurent de Wilde, pianiste, auteur et pédagogue. S’y associe le contrebassiste Yoni Zelnik, d’une grande flexibilité stylistique, pour nous interpréter quelques compositions de Laurent Robin ainsi que plusieurs titres de l’album « The Present » de Laurent de Wilde. Ce disque marquait son grand retour en trio acoustique en 2006 chez Nocturne, où le grand contrebassiste Darryl Hall produisait un groove subtil avec ses deux partenaires. Parmi les titres phares, « One For Ernie », hommage chaleureux au guitariste Ernest Ranglin, fondateur du reggae jamaïcain, avec qui Laurent de Wilde joua. De plus, cet opus faisait écho à la nostalgie rêveuse d’Abdullah Ibrahim et de Duke Ellington.

Philippe Deneuve