Chanteuse franco-comorienne, connue pour plusieurs de ses titres, Imany défend sur scène la cause des femmes avec engagement, rage et poésie.

Avant qu’elle ne fasse entendre son timbre singulier, Imany a eu un parcours atypique, passant du sport au mannequinat, de New York au Sud de la France. Sa voix pénétrante la distingue de toutes. Cette chanteuse franco-comorienne défend depuis plus de dix ans un univers nimbé de folk, de soul et de blues. Connue pour ses titres « You Will Never Know » et « Don’t Be So Shy », celle que l’on compare volontiers à Tracy Chapman ou Nina Simone présente son nouvel opus « Women Deserve Rage ». Son écriture engagée s’incarne dans une forte présence scénique où elle prend la défense des femmes, mêlant des accents de rage et de poésie. Née de son désir d’émancipation, cette nouvelle création est la mise en forme de sa libération intérieure. S’imposant à elle comme une évidence, ces nouvelles mélodies, faites de fulgurances, représentent un hymne au courage.

Philippe Deneuve