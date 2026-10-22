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N°347
octobre 2026
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Musiques du monde - Agenda

Canine au CENTQUATRE-PARIS : Magali Cotta réinvente le concert entre électro-pop, danse et chœurs féminins

Canine au CENTQUATRE-PARIS : Magali Cotta réinvente le concert entre électro-pop, danse et chœurs féminins - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le 104
©Canine @ Nicko Guihal
Canine @ Nicko Guihal

Le 104

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Voir le groupe Canine en direct est inévitable pour saisir l’éventail des disciplines artistiques qu’il rassemble sur scène, captant l’attention d’un public curieux. 

Canine met « en scène et en sons » une création plurielle qui conduit son public à parcourir une traversée sensorielle. Cette prestation généreuse et inventive crée en live une subtile potion électro pop, mise en corps par des inventions chorégraphiques et portée par des chœurs féminins. Expérience unique en son genre, cette œuvre inattendue initiée par l’autrice, compositrice et interprète Magali Cotta, met à l’honneur une troupe principalement féminine. Depuis six ans, Canine développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui offre aux spectateurs une myriade de surprises, tant visuelles que sonores. Avec son nouvel album, ce groupe singulier affirme sa place sur la scène contemporaine, le regard tourné vers l’avenir et bien décidé à casser les codes.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Canine
du vendredi 27 novembre 2026 au vendredi 27 novembre 2026
Le 104
5 rue Curial, 75019 Paris

à 20h30 Tél : 01 53 35 50 00. www.104.fr

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