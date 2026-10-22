Voir le groupe Canine en direct est inévitable pour saisir l’éventail des disciplines artistiques qu’il rassemble sur scène, captant l’attention d’un public curieux.

Canine met « en scène et en sons » une création plurielle qui conduit son public à parcourir une traversée sensorielle. Cette prestation généreuse et inventive crée en live une subtile potion électro pop, mise en corps par des inventions chorégraphiques et portée par des chœurs féminins. Expérience unique en son genre, cette œuvre inattendue initiée par l’autrice, compositrice et interprète Magali Cotta, met à l’honneur une troupe principalement féminine. Depuis six ans, Canine développe une pratique artistique pluridisciplinaire qui offre aux spectateurs une myriade de surprises, tant visuelles que sonores. Avec son nouvel album, ce groupe singulier affirme sa place sur la scène contemporaine, le regard tourné vers l’avenir et bien décidé à casser les codes.

Philippe Deneuve