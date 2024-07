Flavia Lorenzi met en scène « Les Héroïdes », une enthousiasmante partition qui entrelace mythe et contemporain

Inspirée de l’œuvre de jeunesse du poète latin Ovide, cette formidable création chorale, portée au plateau par la metteuse en scène Flavia Lorenzi et une enthousiasmante équipe féminine, tisse théâtre, danse et musique avec un bonheur rare. Aussi original qu’intellectuellement revigorant, ce spectacle hors normes est à voir absolument.

Le jeune Ovide imagine dans ce recueil épistolaire novateur que sont « Les Héroïdes » les lettres qu’auraient pu écrire les grandes héroïnes mythologiques à leurs amants absents : celle d’Ariane à Thésée, de Didon à Enée, de Médée à Jason, de Pénélope à Ulysse … À partir de ce point de départ dramaturgique, la metteuse en scène d’origine brésilienne Flavia Lorenzi, fondatrice de la compagnie Brutaflor, imagine ses Héroïdes. Elle s’inscrit dans un désir de collaboration avec des artistes pluridisciplinaires, portée par la volonté de travailler sur la choralité, le féminin et le désir de faire dialoguer textes antiques et contemporains. « L’enjeu », note-t-elle, « est de mettre en rapport le monde antique et mythologique des figures peintes par Ovide avec le monde réel et contemporain des actrices qui incarnent ces mythes ».

Un propos aussi brillant que savoureux

Au texte de l’inventif poète latin, s’ajoute donc d’autres voix plus féministes et contemporaines dont celles de la plasticienne Niki de Saint-Phalle, d’Aretha Franklin, de l’écrivaine Hélène Cixous, de la poétesse contemporaine Anna Martins Marques, de la chanteuse Barbara. La trame dramaturgique s’enrichit également de l’apport d’une écriture au plateau, textes dont les six comédiennes-chanteuses musiciennes sont les autrices. Le propos brillant, qui entremêle avec une pertinence savoureuse cette pluralité de voix narratives dans un enchaînement de tableaux scéniques tous plus inventifs les uns que les autres, n’a d’égal que le brio des interprètes. Les six comédiennes-musiciennes abolissent le quatrième mur avec une aisance déconcertante et jubilatoire, jouant avec un public conquis qui saluera leur performance d’une longue standing ovation.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens