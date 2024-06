C’est à Silvia Pérez Cruz, grande voix en version espagnole, que revient l’honneur du concert du clôture.

Toda la vida, un día, c’est le titre de son dernier album composé lors du confinement. La native de Catalogne y a mis « toute sa vie », selon ses propres mots. Dans cette suite « en cinq mouvements, cinq âges, cinq couleurs », Sylvia Pérez Cruz creuse ainsi toujours plus profond le sillon de chansons qu’elle entend comme des intimes confessions tout à la fois personnelles et universelles. Guidés par la poésie concrète de l’Américain William Carlos Williams, Carlos Montfort (violons, percussions…), Marta Roma (violoncelle, trompette…) et Bori Albero (contrebasse, claviers…) sont les partenaires tout indiqués pour cette bande-son qui chemine entre toutes les musiques, classique et jazz, folk et fado, sans oublier le flamenco, le socle fondateur de Silvia Perez Cruz.

Jacques Denis