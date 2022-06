C’est tes affaires ! : un spectacle de la Cie Prédüm qui se construit grâce à ses petits spectateurs

La Compagnie Prédüm, adepte des formes improvisées, s’essaie à la création en live à l’aide de son public. C’est tes affaires ! est un spectacle qui se construit grâce à ses petits spectateurs, pour leur plus grand bonheur.

C’est la règle sine qua non pour assister à la performance : apporter un objet, ni trop gros (pas plus de 25 cm) ni trop petit. À l’entrée, les jeunes spectateurs sont chargés d’une mission, déposer leur objet dans un tuyau qui emmènera leur précieux apport dans une grosse machine vitrée, disposée à l’avant-scène. Alain Borek, Tiphanie Bovay-Klameth et Odile Cantero, les comédiens, ne savent pas à l’avance ce qu’il s’y trouve… Et c’est à partir de ce drôle de bazar que le spectacle va se construire. À l’aide de douze étapes narratives, prédéfinies – permettant des narrations déclinables à l’infini – vont naître personnages, lieux et chapitres, sous les yeux du public découvrant avec bonheur leur objet prendre vie sur scène. Une première permanente, à voir et revoir !

Louise Chevillard