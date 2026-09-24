Gospel Dream, émotion assurée

La célèbre chorale Gospel Dream partage le meilleur du Gospel, dans des lieux emblématiques de la capitale. Émotion assurée.

Ce célèbre groupe réunit une douzaine de voix venant d’Afrique, des Etats-Unis et des Caraïbes, pour transmettre un message d’amour. Incontournable à Paris, ils font de leur concert une expérience spirituelle inouïe. Héritiers de trois siècles d’esclavage et d’évangélisation des Afro-Américains, ils distillent une énergie émouvante qui entraîne le public dans des émotions fortes. Se produisant dans des lieux sacrés de la capitale, Gospel Dream ne fait qu’un avec le public. Tirant son nom de « godspel », Gospel Dream amène la « bonne nouvelle », en renouvelant les standards du genre. Plus rythmé et joyeux que le negro spiritual, le gospel intègre des instruments comme le piano, la basse ou la batterie, en faisant alterner soliste et chœur. Une grande importance est accordée aux voix, aux harmonies riches, aux battements de mains et au dynamisme rythmique. Le public se sent ainsi transporté par ce message authentique, telle une prière vivante.

Philippe Deneuve