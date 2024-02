Anoushka Shankar dans la continuité de son père Ravi

Elle tient son instrument de son père, et son nom aussi. Anoushka est la fille de Ravi Shankar qui fut, pendant plusieurs décennies, l’ambassadeur mondial du sitar.

Ayant grandi entre Londres, Los Angeles et l’Inde, marchant dans les pas de son père admiré par quelques stars des sixties en quête d’ailleurs spirituel et musical, Anoushka Shankar a côtoyé une partie du Gotha de la pop mondiale, de « tonton » George Harrison à Buika en passant par Patti Smith, Sting, Herbie Hancock ou sa demi-sœur, Norah Jones. Sa musique, si elle puise aux mêmes traditions que son père, s’ouvre aussi au flamenco, à l’électro, à la soul, au gré des rencontres, s’inscrivant dans le son mondialisé d’une époque où les frontières s’estompent et les esthétiques fusionnent. Elle est pour deux soirs à la Philharmonie de Paris, mais déjà sur liste d’attente.

Vincent Bessières