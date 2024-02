L’ inclassable Terez Montcalm présente un nouvel album

Ni vraiment jazz, ni vraiment rock, Térez Montcalm est une inclassable, reconnaissable en quelques instants au timbre de sa voix si particulier, rauque, un brin fêlée, fauve.

La chanteuse et guitariste québécoise présente un nouvel album longuement mûri qu’elle a conçu en France, entourée de quelques fines lames habitués des studios (Jean-Marie Ecay à la guitare, Laurent Vernerey à la basse et Nicolas Viccario à la batterie). Avec leur expertise, elle a mis le cap sur la soul, replongeant dans les classiques de la Motown, parfois dans leur version française. L’un de ses premiers singles est ainsi « J’attendrai » de Claude François, reprise francophone du « Reach Out I’ll Be There » des Four Top. Les nostalgiques de l’esprit FM y trouveront leur bonheur.

Vincent Bessières