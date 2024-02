C’est en trio, avec un récent disque paru à l’automne 2023, que la Portugaise Cristina Branco signe son retour à Paris.

À plus de cinquante ans et un demi-siècle après son premier enregistrement, Cristina Branco fait depuis belle lurette partie des grandes voix du fado, une musique qu’elle a patiemment su régénérer, sans en changer les fondamentaux. À quoi bon, pour celle qui voici vingt ans confiait : « Il ne s’agit plus de parler des clichés de la société portugaise, de la mer, des marins, des découvreurs qui partaient et des femmes restées seules à pleurer. Le fado représente beaucoup plus que ça, c’est parler d’aujourd’hui, de la guerre s’il le faut. » Toutes choses qui ancrent le blues si particulier de cette artiste au cœur des problématiques contemporaines, comme en témoigne encore son récent Mãe.

Jacques Denis