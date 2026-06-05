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N°344
juin 2026
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Avignon / 2026 - Gros Plan

« La vitesse de l’eau » de Fabrice Lambert, une parole écologique et humaniste

« La vitesse de l’eau » de Fabrice Lambert, une parole écologique et humaniste - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Festival Off. Théâtre des Hivernales
©Crédit : Alain Julien Trois danseuses dans La vitesse de l’eau de Fabrice Lambert
Crédit : Alain Julien Trois danseuses dans La vitesse de l’eau de Fabrice Lambert

Théâtre des Hivernales
Chorégraphie Fabrice Lambert

Publié le 5 juin 2026 - N° 345

Fort de sa dernière pièce de groupe, puissamment fluide, Fabrice Lambert remet l’ouvrage sur le métier, en lien avec une parole écologique et humaniste.

Après avoir poussé ses corps à la Renverse d’un courant océanique capable de la plus phénoménale énergie régulatrice, Fabrice Lambert revient avec trois d’entre eux pour approfondir ce rapport entre l’humain et la nature. La danse devient le lien le plus direct pour figurer cette dynamique de fluides qui, à l’instar de l’AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation) dont il s’inspire, peut être à la fois puissante et fragile. L’écriture du chorégraphe s’est ainsi déployée de façon libre et continue dans une grande pièce en forme de mouvement perpétuel, dans une gestuelle fougueuse, pleine d’élans et fondée sur la puissance du collectif.

La force de l’abstraction au service du réel

Mais aujourd’hui, les trois danseuses de La vitesse de l’eau reprennent à leur compte les fondements de cette recherche pour en offrir une autre vision. À elles les trajectoires, l’espace infini, le corps virevoltant ! À elles le sentiment d’ivresse, de débordement, emportées par le phénomène cyclique. Mais ne nous y trompons pas. Fabrice Lambert s’appuie sur des motifs de circulation qui sont ceux de la nature et des courants pour mieux interroger l’état du monde et la place de l’homme dans la nature. Concerné depuis toujours par les questions écologiques, il parvient au fil de ses pièces à façonner une écriture profondément vivante, au croisement de l’abstraction et du réel.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

La vitesse de l’eau
du vendredi 10 juillet 2026 au lundi 20 juillet 2026
Festival Off. Théâtre des Hivernales
18 rue Guillaume Puy, 84000 Avignon

à 19h20, relâche le 15. Tél. : 04 90 82 33 12. Durée : 50 minutes.

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