L’univers tout en papier et en délicatesse d’ « imagOri »

Toute la beauté et la délicatesse du papier dans un voyage chanté et dansé orchestré par Amine Boussa et Jeanne Azoulay, pour ravir petits et grands dès quatre ans.

Avec toute la légèreté de l’art japonais de l’origami, déployé dans la saisissante scénographie d’Hannah Daugreilh, Amine Boussa et Jeanne Azoulay ont construit un univers plein d’imaginaires. Formes, créatures, chimères et langages se rencontrent, se plient et se déplient avec pour maître-mot la découverte et l’acceptation de l’autre. Le papier, symbole de transformation, est à la fois source de lumière et facteur d’images, prompt à être suspendu ou manipulé par les trois personnages. Irradiée de musique et de chant, la pièce évolue au cœur des différences de chacun, mais au gré de leurs dialogues, tout à l’écoute de l’autre et de sa fragilité.

Nathalie Yokel