À quatre-vingts ans passés, la pianiste Elisabeth Leonskaja est toujours au faîte de son art, qu’elle met ici au service de Beethoven, Chopin et Chostakovitch.

Ce qui impressionne dans le jeu d’Elisabeth Leonskaja, c’est la hauteur de vue, la qualité d’architecture, la sonorité toujours assurée. Ses interprétations constamment mûries au long de plus de soixante ans de carrière éclairent chaque page qu’elle joue. Le programme de ce récital parisien est particulièrement alléchant avec toute une deuxième partie consacrée à Chopin (Scherzo n° 1, Nocturne en si majeur op. 9 n° 3 et Troisième Sonate), précédée de deux œuvres bien plus rares : la Fantaisie op. 77 de Beethoven, qui nécessite un sens aigu de la ligne, de la variation et de la suspension du temps, et la Deuxième Sonate de Chostakovitch. Elisabeth Leonskaja, qui a côtoyé le compositeur, est la parfaite interprète de cette pièce très personnelle, contrastée et chargée d’émotion.

Jean-Guillaume Lebrun