« La Tempête » de Sandrine Anglade, flamboyante

La plus baroque des comédies shakespeariennes où la musique tient une place essentielle est portée sur les planches avec enthousiasme et conviction par neuf comédiens, chanteurs et musiciens de la compagnie Sandrine Anglade. Une nouvelle traduction sert cette création flamboyante conjuguant exigence et plaisir, poésie et truculence.

Entre sortilèges et merveilles, la dernière pièce écrite par William Shakespeare orchestre une profonde réflexion philosophique sur la nature du pouvoir, son exercice, sa légitimité. Sur cette île où, douze ans plus tôt, lui-même et sa fille, Miranda, ont fait naufrage, Prospero, roi déchu et magicien, secondé par le dévoué Ariel, fait échouer l’équipage de celui qui a usurpé son trône. L’heure tant attendue de la vengeance a sonné. Quelle forme va-t-elle prendre ? Et, même, prendra-t-elle seulement forme ? Par le biais du cheminement de Prospero dont les ambitions vengeresses finissent par voler en éclat, Sandrine Anglade met l’accent sur la manière dont le génial dramaturge lutte contre nos obscurantismes au nom de la raison, de la compassion et de la tolérance, critique nos excès et nos mensonges, se moque de nos ambitions et de nos petitesses, met en perspective l’utopie vers laquelle nous pourrions tendre si nous n’étions pas si « humains, trop humains ».

Des comédiens enthousiasmants

En parfaite complicité avec l’auteur de cette nouvelle traduction, Clément Camar-Mercier – traduction dont il faut saluer les qualités en termes notamment de respect de registres des langues – la metteuse en scène rappelle que le théâtre élisabéthain est un théâtre populaire. Et un théâtre de troupe. À cet égard, les performances enthousiasmantes des neuf acteurs, musiciens, chanteurs, dans la vigueur de leurs interprétations respectives, donnent à entendre, avec simplicité et beaucoup de générosité, les enjeux les plus complexes de cette fantaisie dramatique. L’ingéniosité des dispositifs scéniques, les mélodies et chansons du répertoire baroque, réarrangées pour voix, accordéon et guitare, enchantent la pièce. Il y a bien quelques longueurs mais ne boudons pas notre plaisir, nous qui sommes de cette « étoffe dont les rêves sont faits ».

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens