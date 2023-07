« Le Processus », mis en scène par Johanny Bert, l’histoire intime d’une adolescente, susurrée à l’oreille

Le Processus de l’autrice Catherine Verlaguet accompagne avec délicatesse l’histoire d’une adolescente confrontée au choix d’interrompre sa grossesse. Johanny Bert met en scène cette pièce en créant une proximité troublante avec Juliette Allain, une interprète extrêmement juste qui dépose son texte au creux de l’oreille des spectateurs et spectatrices grâce à une écoute au casque.

La nécessité d’écriture n’est pas toujours claire au théâtre, mais, en l’occurrence, Catherine Verlaguet part d’une urgence limpide : parler au public, de façon sensible et nuancée, du choix d’avorter, alors que les droits reproductifs sont insidieusement attaqués aux quatre coins de la planète. Une pièce d’intérêt général, en somme, d’autant plus que son héroïne est une adolescente bien de notre temps. Cela ne suffirait pas, en soi, à faire du bon théâtre, mais ce seule en scène aborde la question avec finesse et humour, sans escamoter les doutes déchirants, le poids des conditionnements et du regard de l’autre. Le personnage, Claire, 15 ans, affirme d’emblée : “C’est mon histoire.” Et entreprend de la raconter, de son point de vue, en rejouant aussi bien son monologue intérieur que les conversations et les scènes qu’elle traverse. C’est une jeune femme presque idéale, à la fois déterminée et fragile, d’une maturité impressionnante mais néanmoins affectée par l’absence d’empathie de son entourage.

Un jeu au casque qui instaure une proximité troublante

Le Processus a été mis en scène par Johanny Bert dans deux versions : celle présentée au Théâtre du Train Bleu est la version itinérante, faite pour jouer dans les lycées et collèges. Elle renonce à l’artifice pour se resserrer sur l’essentiel : la parole intime, à vif, de la protagoniste. Aussi Juliette Allain joue-t-elle en lumière naturelle, dans le lieu tel qu’il est, tout juste équipé d’un petit gradin en frontal. La mise en scène est ici un travail de réglage des déplacements, et surtout de sculpture d’un décor sonore : le travail au casque permet de caractériser différents environnements de façon très claire. Et cette écoute particulière permet d’instaurer un rapport très proche avec la comédienne, en allant jusqu’à faire entendre des bruits internes à son corps. Ce rapport passe aussi par un regard très franc, soutenu, qui renforce le sentiment d’intimité. La comédienne a une présence tout en subtilité, et sa capacité à incarner les nuances du texte, de l’humour à la détresse, est admirable. On ressort de la représentation avec le sentiment d’avoir été touché de façon très personnelle, et cela n’est pas un mince tour de force.

Mathieu Dochtermann