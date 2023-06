Dans DOUCHKA, écrit et mis en scène par Sébastien Amblard, Marion Lambert incarne un jeune transgenre assassiné de douze coups de couteau. Entre mots et danse, elle dit sa tragédie et interroge ce qu’elle révèle de notre société.

Le personnage éponyme de DOUCHKA est une fiction nourrie de plusieurs réalités. Parmi elles, il y a la jeune étudiante en master en droit international, au physique androgyne, que l’auteur et metteur en scène Sébastien Amblard prend en covoiturage entre Paris et Lille. Il y a ses mots : « Nous n’avions pas d’argent, j’ai dû me vendre ». Il y a aussi l’histoire d’une jeune prostituée bulgare, Ginka, retrouvée morte en 1999 à Paris, transpercée de coups de couteau. Comme le protagoniste de la pièce écrite et mise en scène par Sébastien Amblard, jeune transgenre retrouvé assassiné de douze coups de couteau. En 12 tableaux symboliques, la comédienne Marion Lambert, accompagnée par le chorégraphe Thierry Thieû Niang, donne corps à cette histoire tragique. En traversant l’histoire de cette courte vie, c’est notre époque qu’elle raconte. Ses intolérances, ses violences.

Anaïs Heluin