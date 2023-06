G.R.O.O.V.E, déambulation de Bintou Dembélé, entraîne son public dans une immersion sensible de la rue au plateau de l’Opéra d’Avignon. Ancrée dans la danse et la pensée marronnes, la danse se fait célébration et mêle une grande diversité de street dances et autres expressions singulières.

Comment se compose la pièce ?

Bintou Dembélé : Une première session fait circuler le public à travers trois expériences : un mode concert avec la musique répétitive et minimaliste de Charles Amblard, la voix suave de la chanteuse Célia Kameni et la danse Tupi Guarani de Cintia Golitin ; un mode performance qui s’inspire de l’espace du musée et un mode vidéo avec la projection de films courts. Après cette première expérience, le public se rassemble pour une deuxième session commune dans laquelle on présente des extraits chorégraphiques des Indes Galantes, créé en 2019 à l’Opéra de Paris, avant de poursuivre en mode dance-floor au plateau, dans laquelle cultures underground et baroque s’entremêlent. C’est une façon pour moi d’exprimer mon passage de la rue à la scène. Le public est alors proche de nous, on lui permet une traversée en émotions, en sens et en sensible.

« Le public est maître de cette déambulation. Il n’est plus spectateur mais témoin. »

En quoi G.R.O.O.V.E. est-elle l’aboutissement d’un long cheminement artistique et intellectuel ?

B.D. : J’aime parler de célébration. Un va-et-vient constant entre la scène underground et les lieux culturels se synthétise dans G.R.O.O.V.E. C’est une démarche personnelle et intime que je développe avec la danse et la pensée marronne. J’ai pensé une autre genèse du hip-hop, celle de populations qui, dans la contrainte de l’enfermement, ont dû et su faire émerger des espaces de résistance et de résilience, ainsi que des espaces refuges dans et en dehors de l’espace de la plantation. J’inscris ma démarche dans les grandes histoires de mouvements de population contraints.

Quel est le pouvoir d’action du public dans cette performance ?

B.D. : Cette déambulation l’emmène dans des lieux grandiloquents ou intimistes, il en prend plein les yeux, comme dans Les Indes Galantes. Le temps long lui permet de décider une mise en mouvement vers le plateau pour rejoindre les danseurs. Ajoutez le plaisir de découvrir l’opéra autrement que par le répertoire, par des déplacements dans les espaces où les artistes sont d’habitude dans l’ombre. On transforme la circulation habituelle et le public approche les danseurs qui, de ce fait, modifient leur rapport à l’espace. C’est magique d’avoir le public aussi proche de nous, d’avoir son avis à vif – car il est question de l’entendre. Le public est maître de cette déambulation. Il n’est plus spectateur mais témoin.

Propos recueillis par Louise Chevillard