Le Théâtre de Caen présente la création du troisième opéra de Fernando Fiszbein, L’Homme qui aimait les chiens, un roman de Leonardo Padura que le compositeur argentin adapte avec Agnès Jaoui. Jean Deroyer dirige l’Ensemble Court-circuit dans un spectacle mis en scène par Jacques Osinski.

Roman de Leonardo Padura publié en 2009, et traduit en français en 2011, L’Homme qui aimait les chiens retrace la rencontre fatale entre Trotski, en exil au Mexique, et Ramon Mercader, anti-franquiste passé dans les services secrets russes qui va assassiner le leader soviétique déchu. De ce tressage entre deux destins individuels avec la grande Histoire qui mêle les langues et les époques, Fernando Fiszbein a tiré, avec Agnès Jaoui, la matière d’un opéra de chambre pour sept musiciens, six chanteurs et un comédien, son troisième opus lyrique après Avenida de los Incas 3518 en 2015 avec l’ensemble Le Balcon, et Cosmos en 2022 à la Biennale des musiques exploratoires à Lyon. Jacques Osinski, qui avait mis en scène ces deux premières créations, associe archives filmées et présence des personnages incarnés sur le plateau, pour relier les trajectoires intime et collective mises en musique dans une partition qui assimile, en sons et en notes, la diversité cosmopolite de l’intrigue et de ses arrière-plans – géographiques et politiques.

Gilles Charlassier