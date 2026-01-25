Anne Queffélec propose une promenade en solo avec Satie et Debussy, avant de jouer, avec le Quatuor Hanson et le contrebassiste Étienne Durantel, un arrangement du Concerto pour piano n°4 de Beethoven.

Disciple d’Alfred Brendel, Anne Queffélec est, à 77 ans, l’une des grandes dames du piano français. Son art délicat et poétique s’épanouit dans la fantaisie de Satie et les évocations oniriques de Debussy, dont elle propose un florilège déambulant de Gnossiennes et Gymnopédies jusqu’à La Cathédrale engloutie et Clair de lune. Révélés par un album Haydn que la critique avait salué en 2019, les Hanson interprète le n°2 en do majeur de l’opus 20, cycle qui a contribué à faire du compositeur autrichien le père du quatuor à cordes. Avec Étienne Durantel, troisième solo contrebasse de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, ils accompagnent la pianiste française dans le Quatrième Concerto de Beethoven dans une réduction chambriste de Lachner, contemporain de Liszt qui fut pendant un quart de siècle chef d’orchestre à l’Opéra de Francfort.

Gilles Charlassier