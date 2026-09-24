La saison Dan(s)e la Lumière est ouverte !

La Fondation EDF poursuit son exploration du lien entre la lumière et le corps à travers un programme riche d’œuvres plastiques et chorégraphiques, jusqu’en janvier 2027.

Tout au long de l’événement, la Fondation EDF accueille en accès libre l’installation Keep Dancing de Mathieu Félix et Núria Guiu Sagarra. Après Alice et SPAM, cette nouvelle collaboration entre le réalisateur numérique et la chorégraphe s’inspire des mots de Pina Bausch « Dansez, dansez, sinon nous sommes perdus », et offre à la lumière la plus belle des scènes pour lutter contre l’obscure immobilité. Ce temps fort au long cours, qui se prolonge jusqu’en janvier 2027, s’ouvre avec l’expérience immersive de Blanca Li L’Ombre. Pleinement irriguée par l’actualité chorégraphique, la saison éclaire un foisonnement de gestes, dont des danses urbaines et underground, que l’on découvrira très largement à travers la participation des jeunes pousses de l’incubateur de La Villette « Initiatives d’Artistes en Danse Urbaines » (IADU). Mounir Amhiln, Julie Rilos et Leïla Mireti, Lilian Damango, Filipe Francisco Pereira Silva et Marie Levenez, Olivia Pierre, Lory Laurac et Théotim Lestra di Bernardo viendront en effet introduire les soirées avec des performances inédites.

Étudiants, jeune chorégraphes et grands noms de la danse

À voir parmi toutes les propositions : le très beau Viscum de Noé Chapsal. Venu du hip hop, il offre un duo comme une magnifique tentative de faire corps, au-delà de tout vocabulaire établi, de faire peau, et de partager l’espace en commun, aussi mince soit-il. Mickaël Le Mer réserve à la Fondation EDF la première de son duo Chiaroscuro, parfaitement dans le thème entre ombre et lumière, en hommage aux maîtres italiens du clair-obscur. À suivre également : la collaboration entre Hofesh Shechter et les étudiants de l’école EPSEDANSE de Montpellier, qui donnent ici The Bad. Maud Le Pladec, directrice du Ballet de Lorraine, est à saisir dans un trio encore peu diffusé, Veins of Water. Proches de cette chorégraphe par leur collaboration à la cérémonie d’ouverture des J.O. de Paris, les MazelFreten ont quant à eux en charge la clôture de l’événement Dan(s)e la Lumière le 30 janvier.

Nathalie Yokel