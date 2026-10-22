Dance de Lucinda Childs et Høpe d’Alessandro Sciarroni

Double affiche qui réunit Lucinda Childs et Alessandro Sciarroni sur une même soirée, où la danse américaine passe de l’avant-garde aux traditions.

En 1979, Lucinda Childs créait Dance, chef-d’œuvre incontournable de la post-modern dance américaine, véritable envoûtement visuel et musical. Marches, courses, minimalisme et démultiplication créaient un instant suspendu qui continue de se diffuser à travers le temps, comme le fait encore aujourd’hui le Ballet de l’Opéra de Lyon. Quelle riche idée de le confronter à cette création d’Alessandro Sciarroni pour le ballet, qui reprend les codes de la danse et de la culture cow-boy à son compte, dans une forme de choc de cultures issues du même pays. Le chorégraphe italien aime depuis longtemps s’inspirer de pratiques – culturelles, sportives, folkloriques – issues d’un contexte précis. C’est toujours pour en dégager la substantifique moelle, en révéler les principes chorégraphiques, parfois aussi les démultiplier pour en provoquer une autre vision.

Nathalie Yokel