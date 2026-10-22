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N°347
octobre 2026
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Danse - Agenda

« Dance » de Lucinda Childs et « Høpe » d’Alessandro Sciarroni : le Ballet de l’Opéra de Lyon à La Villette

« Dance » de Lucinda Childs et « Høpe » d’Alessandro Sciarroni : le Ballet de l’Opéra de Lyon à La Villette - Critique sortie Danse Paris La Villette
©Crédit : Agathe Poupeney Dance, l’incontournable pièce de Lucinda Childs
Crédit : Agathe Poupeney Dance, l’incontournable pièce de Lucinda Childs

La Villette / Chorégraphies Lucinda Childs / Alessandro Sciarroni

Publié le 22 octobre 2026 - N° 348

Double affiche qui réunit Lucinda Childs et Alessandro Sciarroni sur une même soirée, où la danse américaine passe de l’avant-garde aux traditions.

En 1979, Lucinda Childs créait Dance, chef-d’œuvre incontournable de la post-modern dance américaine, véritable envoûtement visuel et musical. Marches, courses, minimalisme et démultiplication créaient un instant suspendu qui continue de se diffuser à travers le temps, comme le fait encore aujourd’hui le Ballet de l’Opéra de Lyon. Quelle riche idée de le confronter à cette création d’Alessandro Sciarroni pour le ballet, qui reprend les codes de la danse et de la culture cow-boy à son compte, dans une forme de choc de cultures issues du même pays. Le chorégraphe italien aime depuis longtemps s’inspirer de pratiques – culturelles, sportives, folkloriques – issues d’un contexte précis. C’est toujours pour en dégager la substantifique moelle, en révéler les principes chorégraphiques, parfois aussi les démultiplier pour en provoquer une autre vision.

 

Nathalie Yokel

A propos de l'événement

Dance de Lucinda Childs et Høpe d’Alessandro Sciarroni
du mercredi 25 novembre 2026 au dimanche 29 novembre 2026
La Villette
211 avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

mercredi et vendredi à 20h, jeudi à 19h, samedi à 18h et dimanche à 15h. Tél. : 01 53 45 17 17. Dans le cadre du Festival d’Automne.

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