« Souffle noir » de Sun-A Lee et « GAT » de Soyun Park

Deux chorégraphes relisent les traditions coréennes dans une soirée où la profonde intériorité de Sun-A Lee dans Souffle noir contraste avec la danse démonstrative de Soyun Park dans GAT.

« Le souffle noir en moi, dois-je l’avaler ou le recracher ? » Ainsi commence le beau et sombre poème écrit par Sun-A Lee. Nous l’entendons en voix off, d’abord en français par le timbre grave d’un homme, puis en coréen par celui de la danseuse et chorégraphe. Nous le voyons aussi, dans son corps et les gestes qui l’emportent. Yeux clos, comme plongée en elle-même dans une présence vibrante, elle ploie, se courbe, se redresse, accélère brutalement, laisse sa nuque se tordre, son bras cassé au niveau du coude naviguer comme un balancier, ses mains araignées recouvrir son visage, sa main feuille virevolter. Rejointe par le chanteur et musicien Juhong Kim, l’un des plus grands maîtres de percussions coréennes, elle devient tout entière rythme et mélodie, esquisse des mouvements qui, inspirés des danses traditionnelles de son pays natal, sont musique. Si le style est ici différent, on pense malgré tout alors aux plus beaux moments flamencos, lorsqu’une guitare et une voix épousent le zapateado et la sévillane, une force tellurique de la plus grande des délicatesses.

Variation sur le GAT

Puis cinq danseurs de la Yunbyul Ballet Company, emmenés par le chorégraphe Soyun Park, proposent une variation en trois tableaux et un film sur le gat, une coiffe portée par les hommes durant la dynastie Joseon (1392-1910). Le premier intitulé Jeongjagwan (le chapeau des nobles) met en scène un trio masculin qui, longues pipes à la bouche et toute arrogance dehors, s’en prend à la figure du Nolbu, personnage traditionnel connu pour sa cupidité. Le deuxième, Satgat (Le chapeau de Bambou), voit un jeune-homme vêtu de voile blanc errer avec élégance. Le troisième et dernier, Nam Heukib (Le chapeau noir pour hommes), exprime le charisme du seonobi (érudit confucéen) dans une danse puissante exécutée à l’unisson. Le film quant à lui fait revivre des extraits de ces chorégraphies et d’autres (la création originale compte neuf tableaux) en studio et in situ. D’un néoclassique assumé l’ensemble, de grands sauts en pirouettes, de déboulés en arabesques, met en valeur la virtuosité de ses interprètes.

Delphine Baffour