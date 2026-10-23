Du 3 au 5 novembre, le Centre culturel coréen accueille « Trad Now », une soirée en deux temps où danse, musique et poésie réinventent les traditions artistiques coréennes.

De la rencontre entre Sun-A Lee et le percussionniste Kim Juhong au ballet « Gat » de Park So-yun, deux créations explorent les liens féconds entre héritage et modernité. La tradition n’est pas une matière figée : elle se transmet, se transforme et se réinvente au contact des formes contemporaines. C’est tout l’enjeu de « Trad Now », qui réunit deux propositions artistiques faisant dialoguer danse, musique et poésie. En première partie, la chorégraphe, danseuse et poétesse coréenne Sun-A Lee retrouve Kim Juhong, percussionniste, chanteur et directeur artistique de l’ensemble Noreum Machi. Ensemble, ils composent un dialogue entre le corps, la voix et les rythmes traditionnels coréens. Sun-A Lee porte notamment à la scène son poème « Souffle noir », interprété en coréen et en français. Nourrie de son travail chorégraphique sur l’intime, elle prolonge les mots par le mouvement. À ses côtés, Kim Juhong fait résonner le janggu, tambour traditionnel en forme de sablier, dont les pulsations accompagnent et relancent la gestuelle de la danseuse. Entre silences, percussions et poésie, leur rencontre ouvre un espace sensible où les héritages culturels trouvent une expression nouvelle.

Le patrimoine coréen réinventé par le ballet

La seconde partie de la soirée accueille « Gat », ballet créé en 2024 par la Yunbyul Ballet Company, sur une chorégraphie de Park So-yun. Son point de départ est le gat, coiffe traditionnelle masculine portée sous la dynastie Joseon (1392-1910). Autrefois signe de distinction sociale, cet accessoire est devenu l’un des symboles reconnaissables du patrimoine coréen, popularisé récemment auprès du public international par le film d’animation « KPop Demon Hunters ». À travers neuf tableaux, la chorégraphie revisite cet objet emblématique pour interroger les notions d’identité, de mémoire et de transmission. Gestuelle contemporaine, technique classique et symbolisme se conjuguent dans une écriture qui fait se rencontrer les traditions esthétiques coréennes et le vocabulaire du ballet occidental. En réunissant ces deux créations, « Trad Now » témoigne de la vitalité d’une scène artistique coréenne qui puise dans son patrimoine sans renoncer à l’invention. Une manière de rappeler que la tradition, loin de s’opposer à la modernité, peut en devenir l’un des moteurs.

Hanna Abitbol