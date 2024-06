La Ribot et Asier Puga présentent « Juana Ficciòn »

C’est une figure féminine historique espagnole : Juana I de Castilla (1479-1555), aussi appelée Juana la Loca (Jeanne la Folle), est la protagoniste de l’ombre de la dernière pièce de La Ribot. Avec le Grupo Enigma dirigé par Asier Puga, la célèbre chorégraphe fait revivre cette princesse effacée de l’histoire dans l’onirique Cloître des Célestins.

« Juana Ficciòn est issu d’une rencontre avec Asier Puga, directeur de l’Orchestre Grupo Enigma de Saragosse, qui est venu me chercher avec un recueil de chansons offert à Juana I de Castilla et Philippe Le Beau pour leurs noces, dont le compositeur Iñaki Estrada a créé pour nous un arrangement original. Juana connaissait très bien la musique, elle parlait le latin, le français, c’était une femme très cultivée. J’avais déjà créé une pièce en son hommage en 1992 (El Triste Que Nunca Os Vido, ndlr), et j’ai pensé que nous pourrions collaborer autour de cette figure forte et singulière : une femme qui a été emprisonnée, bannie du pouvoir et manipulée par le pouvoir patriarcal de son mari, de son père et de son fils, les trois hommes de sa vie, pouvoir qui l’a fait passer pour folle. Je propose une vision poétique et musicale de sa situation, entre l’effacement et l’oubli, à l’image de beaucoup de femmes de la vie politique, scientifique et artistique.

Une femme effacée de l’Histoire

C’est la première fois que je travaille avec un orchestre en live, une expérience inhabituelle mais magnifique. Les musiciens seront au centre du plateau, et je serai aux côtés de Juan Loriente avec qui j’ai déjà travaillé. C’est une pièce in situ, qui se crée à la tombée de la nuit. À l’origine, je l’ai pensée comme une déambulation mais à Avignon, ce sera une proposition frontale au Cloître des Célestins, ce lieu où l’on voit si bien la voûte céleste et avec ces deux arbres époustouflants au centre de la scène. Je travaille avec Elvira Grau, une designer suisse, qui fait tous les costumes et les objets de la pièce, avec qui je suis très fière de travailler. »

Louise Chevillard