Yinka Esi Graves est une chorégraphe qu’il faut découvrir : son parcours nous amène vers des sources inexplorées du flamenco, à la recherche des traces laissées par les cultures africaines.

Ce qu’elle-même porte profondément dans son identité et dans son corps, Yinka Esi Graves le transporte dans sa recherche artistique. Cette londonienne, aux racines familiales ghanéennes et jamaïcaine, est partie se former à Madrid et à Séville à la danse Flamenco il y a plus de 15 ans. Elle devient danseuse de flamenco auprès d’artistes dans la plus pure tradition, avant de fonder sa propre compagnie de flamenco contemporain. Elle collabore également avec des artistes comme Dorothée Munyaneza ou Nora Chipaumire, mais c’est sans doute son travail avec Asha Thomas (Clay) qui a pu poser les premières bases de la recherche qui voit le jour en 2023 sous le titre The Disappearing Act. Un solo très accompagné, puisque trois musiciens – chant, guitare, batterie – constituent la bande originale d’une démarche qui puise sa raison d’être dans l’histoire, dans les croisements et influences entre les peuples, entre les arts.

Une conversation chorégraphique et musicale

Sa recherche s’articule autour de la diaspora africaine, et les multiples influences en germe sur les territoires qu’elle a pu investir. En Andalousie, elle découvre les traces d’autres cultures qui la questionnent. Combien d’histoires oubliées ont-elles pu ainsi disparaître ? Que reste-t-il de l’existence de populations afrodescendantes dans des pratiques et une culture identifiées ? La question de l’effacement lui brûle le corps, et elle invite dans sa danse tout ce qui peut nourrir son questionnement. Ainsi verrons-nous dans son corps multiple un hommage à l’une des premières artistes de cirque noire au destin hors du commun, Miss Lala, immortalisée par Degas. Comme un emblème de liberté, qui irrigue tout le travail de Yinka Esi Graves.

Nathalie Yokel