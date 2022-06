La pie qui dit de Lucie Catsu

Dans la lignée des créations de la Compagnie Le Chat Perplexe, celle d’un théâtre d’objets où la partie musicale et le chant prennent toute leur place, cette petite forme destinée aux très jeunes enfants interroge le sens de la vie.

La conteuse et chanteuse Lucie Catsu, seule en scène, prête vie à son héroïne, Anouchka, petite fille prête à traverser la « Très Grande Forêt », métaphore de l’existence elle-même. Cheminant, elle ignore la Pie qui la suit en dépit des multiples tentatives de l’oiseau pour l’alerter sur le temps qui passe et l’inviter à chercher à l’attraper. Car « qui attrape une pie rembobine le fil de sa vie » comme le dit la chanson apprise de sa grand-mère. « À travers ce spectacle, explique son auteure, j’ai envie de parler des chemins foisonnants et imprévus de la vie. Faut-il regretter d’avoir pris par ici ou par-là ? Une chose est sûre, il ne faut pas oublier de prendre le temps ». Jean Métégnier et Nico Gotro co-signent la scénographie de cette petite forme de théâtre d’objets créés par Morgane Defaix.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens